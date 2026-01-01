  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bir ülke daha yeni yıl itibarıyla euroya geçti

Bir ülke daha yeni yıl itibarıyla euroya geçti

Bir ülke daha yeni yıl itibarıyla euroya geçti
Güncelleme:

Bulgaristan, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olduktan yaklaşık 20 sene sonra, yılbaşı itibarıyla resmen euro'ya geçti.

Bulgaristan'da euro dönemi başladı. Balkan ülkesi, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olduktan yaklaşık 20 sene sonra, yılbaşı itibarıyla resmen euroya geçti. Ülkede 1881'den beri kullanılan leva, önümüzdeki bir ay içinde yerini kademeli olarak euro'ya bırakacak. Birliğin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan, NATO ve AB üyeliğinin ardından geçtiğimiz yılbaşı Schengen bölgesine ve yeni yıl itibarıyla da euro bölgesine dahil olarak, Avrupa'nın ana akımına daha da yaklaşma konusunda stratejik bir adım atmış oldu.

Bulgaristan'ın euro bölgesine dahil olmasıyla birlikte euro kullanan AB üyelerinin sayısı 21'e ortak para birimini kullanan AB vatandaşlarının sayısı ise yaklaşık olarak 357 milyon seviyesine ulaştı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev dün gece yaptığı açıklamada, euro'ya geçişin Bulgaristan'ın AB'ye entegrasyonunun nihai adımı olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın Frankfurt'taki ana binası da Bulgaristan'ın euro'ya geçişi nedeniyle Bulgaristan bayrağı ile ışıklandırıldı.

Bir ay boyunca leva kullanımı devam edecek

Ülkede dönüşüm sürecinde bir ay boyunca kur oranı 1 euro = 1,95583 leva olacak şekilde her iki para birimi birlikte kullanılmaya devam edecek. Ödemeler leva ile yapıldığında para üstü euro olarak verilecek. Bu uygulama, levanın kademeli olarak dolaşımdan kaldırılmasını sağlayacak. 1 Şubat itibarıyla ise leva ile ödeme yapmak mümkün olmayacak. Bugün itibarıyla Bulgaristan'daki ATM'lerin yüzde 96'sı euro banknotları vermeye başlarken, geri kalan ATM'lerin de en geç iki hafta içinde euro'ya geçmesi öngörülüyor.

Euro kullanımına geçilmesinin somut faydaları arasında Bulgaristan'ın Avrupa ülkeleriyle ticaretin kolaylaşması, piyasanın şeffaflık ve rekabetçiliğinin artması ve aynı zamanda Bulgar vatandaşlarının yurt dışına seyahatleri ve yurt dışında yaşamalarının da kolaylaşması gösteriliyor.

Bulgarca "aslan" anlamına gelen leva, 1881'den beri Bulgaristan'ın para birimi olarak kullanılıyordu. Leva, ekonomik istikrarın sağlanamaması nedeniyle 1997'den bu yana önce Alman markına, ardından euro'ya sabitlenmiş bir kur oranıyla kullanılıyordu.

AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, Bulgaristan'ın euro'ya geçişinin önünü açan kararı almışlardı

AB Komisyonu haziran ayında yayınladığı 2025 Yakınlaşma Raporu'nda Bulgaristan'ın euroya geçiş kriterlerini karşıladığı sonucuna varmış ve bu, Avrupa Merkez Bankası tarafından da desteklenmişti. Temmuz ayında ise AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, Bulgaristan'ın euroya geçişinin önünü açan resmi kararı almışlardı.

Anketler, Bulgar halkının yüzde 49'unun euro'ya geçişe karşı olduğunu ortaya koymuştu

Kamuoyu yoklamaları, yaklaşık 6,5 milyon nüfuslu Bulgaristan'da halkın yeni para birimi konusunda ikiye bölündüğünü göstermişti. Güncel bir Eurobarometer anketi, Bulgar halkının yüzde 49'unun euro'ya geçişe karşı olduğunu ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, euro'ya geçiş konusunda bir referandum yapılmasını teklif etmiş, fakat bu hükümet tarafından reddedilmişti. Geçtiğimiz yılın başında ve ortalarında da euro'ya geçiş aleyhinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Koalisyon hükümeti istifa etmişti

Euroya geçiş, Bulgaristan'ın siyasi açıdan oldukça istikrarsız olduğu bir süreçte gerçekleşti. Başbakan Rosen Zhelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2026 bütçesine aleyhindeki kalabalık protesto gösterilerinin ardından istifa etmişti. Son dört yılda yedi genel seçim yapılan ülkede, sekizinci seçimin bu yılın başlarında yapılması bekleniyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı!
50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı!
Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana...
Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana...
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada
Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti
Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti
Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanının savunması ortaya çıktı
Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanının savunması ortaya çıktı
BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti
BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti
Etiketler bulgaristan Euro leva
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı! 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı! Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı! Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana... Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana... Almanya’da yılbaşı gecesi kabusu: Havai fişekler can aldı; 2 ölü var Almanya’da yılbaşı gecesi kabusu: Havai fişekler can aldı; 2 ölü var Dünyanın en ünlü kayak merkezinde büyük patlama: Çok sayıda can kaybı var! Dünyanın en ünlü kayak merkezinde büyük patlama: Çok sayıda can kaybı var! Türkiye'yi beyaza bürüyen kar yağışı sürerken hafta sonunun hava durumu çok şaşırtacak Türkiye'yi beyaza bürüyen kar yağışı sürerken hafta sonunun hava durumu çok şaşırtacak Uyuşturucu taşıyan 2 tekne böyle havaya uçuruldu! Uyuşturucu taşıyan 2 tekne böyle havaya uçuruldu! 2026 yılının resmi tatilleri belli oldu: İşte yeni yılın tatil günleri... 2026 yılının resmi tatilleri belli oldu: İşte yeni yılın tatil günleri...
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un Aralık enflasyonu belli oldu TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un Aralık enflasyonu belli oldu Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller Artvin'deki çığ felaketinden bir acı haber daha Artvin'deki çığ felaketinden bir acı haber daha Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Binlerce cep telefonunun sinyali kesildi! Yurt dışı telefonlar şimdi ne olacak? Binlerce cep telefonunun sinyali kesildi! Yurt dışı telefonlar şimdi ne olacak? BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı İstanbul'da yeni yılın ilk ışıklarıyla büyük Gazze yürüyüşü... İstanbul'da yeni yılın ilk ışıklarıyla büyük Gazze yürüyüşü...