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Bir yatırım bankası daha kuruldu

Bir yatırım bankası daha kuruldu
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Konuya ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, 12 Ekim 2022'de kuruluşuna onay verdiği Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

 

Etiketler bddp Q Yatırım Bankası AŞ Q Yatırım Bankası faaliyet izni
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