  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bir yılda anaokulu ve bakıcı ücretlerine rekor zam!

Bir yılda anaokulu ve bakıcı ücretlerine rekor zam!

Bir yılda anaokulu ve bakıcı ücretlerine rekor zam!
Güncelleme:

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, İstanbul'da anaokulu ve bakıcı ücretlerine gelen zala ilgili konuştu.

Ekonomik krizle mücadele etmeye çalışan halk, başta temel ihtiyaçlar olmak üzere çocuğunun anaokulu ve bakıcı ücretini dahi karşılayamaz hâle geldi.

Çalışan ebeveynlerin küçük çocuklarınının bakımı için anaokulu ya da bakıcı gerekliliği ortaya çıkıyor. 

Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'da yaklaşık yüzde 150 artan anaokulu ve bakıcı ücretleri, aileleri zora sokuyor. Bazı aileler fiyatların yüksek olması nedeniyle çocukların bakımı için anneanne ve babaanne gibi aile fertlerinde yardım alırken, bazı aileler ise fiyatlardaki artışa rağmen anaokulu ya da bakıcı tercih ediyor.

Son bir yılda yaşanan fiyat artışları ve ailelerin tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, "Biz geçen sene 7 bin ila 14 bin arasındaki rakamları söylemiştik. Bakıcı fiyatları ise 15 bin lira civarındaydı. Bu sene ise, anaokullarında 17 bin ila yaklaşık 32 bin, 35 bin bandı arasında bir rakam söz konusu. Burada okulun vermiş olduğu hizmetlere ve o bölgede bulunan mülkün kira giderleri ve diğer giderlerine göre orantılı olarak değişiyor. Kıyasladığımız bakıcı fiyatları da şu anda yaklaşık 45 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor" dedi.

"KOŞULLAR BELLİ"

Türkiye'deki ekonomik şartların elverişli olmadığını ifade eden Kuş, "Ülkemizin koşulları belli. Maalesef ki şu anda hem anne hem de babanın çalışması gerektiği bir durumun içerisindeyiz. Çocuklarını nereye bırakacaklarını bilmeyen bir veli kitlemiz var. Burada eğer imkan varsa veliler bir anaokuluna verebiliyor, imkanı yoksa da köyünden ya da şehrinden anneanne ya da babaanne gelip bu işler için yardımcı olabiliyor. Bu imkanı da sağlayamıyorlarsa ya da çocuğun çok fazla bakıma ihtiyacı varsa bakıcı devreye giriyor. Kimisi dil eğitimi için bakıcıları tercih ediyor" diye konuştu.

Etiketler anaokulu ücretleri bakıcı ücretleri istanbulda bakıcı ücretleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmam hatip okulu müdüründen kadınlara ağza alınmayacak hakaretler İmam hatip okulu müdüründen kadınlara ağza alınmayacak hakaretler Türkiye'de 1,5 milyon TL bandında satılan 0 km otomobiller Türkiye'de 1,5 milyon TL bandında satılan 0 km otomobiller ''Boşanıyorlar'' derken... Üçüncü bebek gözüktü ''Boşanıyorlar'' derken... Üçüncü bebek gözüktü İzmir'de deprem İzmir'de deprem İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı canlı yayında fena kapıştı Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı canlı yayında fena kapıştı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor
İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü Oğuz Alper Öktem ''temizTürkler'' dedi ortalık karıştı Oğuz Alper Öktem ''temizTürkler'' dedi ortalık karıştı MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Uzman çavuş dehşet saçtı: 2 ölü Uzman çavuş dehşet saçtı: 2 ölü Şenlikten geriye bunlar kaldı... Rezil manzara Şenlikten geriye bunlar kaldı... Rezil manzara 16 yaşındaki patron, Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu 16 yaşındaki patron, Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu Türkiye'de çalışma hayatı sil baştan: Mesai saatleri değişiyor Türkiye'de çalışma hayatı sil baştan: Mesai saatleri değişiyor Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı