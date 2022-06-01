Bir zam da ekmeğe geliyor: 6 TL'ye çıkabilir

İstanbul'un bazı ilçelerinde 4-4,5 TL'ye kadar çıkan ekmek fiyatlarının, haziranın ikinci haftasında netlik kazanacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fırıncıların uygun fiyatlı un almasını sağladığı Un Destek Projesinde sona gelinmesi, ekmek fiyatları üzerinde yeni bir baskı yarattı.

Sözcü gazetesinden Gamze Bal'ın haberine göre maliyetlerini aşağıya çeken bu uygulama varken de İstanbul’un bazı ilçelerinde ekmeği resmi tarife olmaksızın 4-4,5 TL’den satmaya başlayan fırıncılar, Un Destek Projesinin bitmesi halinde yıl sonuna doğru ekmek fiyatlarının 5-6 liraya kadar çıkacağını söylüyor.

FIRINCILAR HAZİRANIN İKİNCİ HAFTASINI BEKLİYOR

TMO’nun perakende fiyat artışlarını dizginlemek amacıyla başlattığı proje aracılığıyla, piyasada fiyatı 500 liraya dayanan 50 kiloluk bir çuval un, meslek kodu pideci ve fırıncı olan esnafa 265 TL’den tahsis ediliyordu.

Proje başladığından bu yana bu unun fiyatı da yaklaşık 100 TL artsa da esnaf, maliyetlerini aşağı çekmesi nedeniyle uygulamadan memnundu.

Ancak bu hafta itibarıyla TMO’dan uygun fiyatlı un tahsisi yapamadığını söyleyen un sanayicileri ve fırıncılar, uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda TMO’dan açıklama bekliyor.

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “TMO’nun bu uygulaması maliyetlerimizi bir nebze olsun aşağı çekiyordu. Şu an bu undan alamıyoruz. Uygulamanın tamamen bitmesi ekmek fiyatlarını olumsuz etkileyecek” dedi.

Önceki gün İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) 210 gram ekmeğin 4 TL olması için zam talebinde bulunduklarının bilgisini veren Demir, “İstanbul’daki bazı fırıncılar 14 bin TL’lik cezayı göze alarak bu zammı zaten yaptı. Çoğu ilçede ekmek 4 hatta 4,5 TL’den satılıyor. Haziran ayının ikinci haftasında yapılacak İTO meclisinde bu fiyatların resmileşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Ülke genelinde bilinen bir un markasının fabrika satış temsilcisinin sozcu.com.tr’ye aktardığına göre, TMO’nun tahsis ettiği uygun fiyatlı un uygulamasının bitmesi durumunda ekmek fiyatları 6 lirayı görecek.

BUGÜNKÜ ENERJİ ZAMLARI DA MAKARNAYI VURACAK

Öte yandan, TMO’nun ekmeklik buğday için geçerli olan bu uygulaması makarna sanayicisini etkilemiyor ancak bu üründe de maliyet enflasyonu nedeniyle yeni zamlar bekleniyor.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, bugün doğalgaz ve elektriğe gelen son zamların maliyetlerini daha da artması nedeniyle gelecek bir aylık süreçte makarna fiyatlarına yüzde 5 daha zam geleceğini dile getirdi.

Son bir yıl içinde bir paket makarnanın fiyatı 4 TL civarından 7 TL civarına yükseldiği bilgisini veren Göymen ayrıca, fiyatlardaki artışlardan dolayı 2022 Mayıs’ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla makarna satışlarında miktar bazında bir miktar düşüş olduğunu da ifade etti.

Sözcü