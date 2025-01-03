Bira fiyatlarına zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bira fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna zam geldiğini açıkladı.

Dündar, zamlı fiyatların 4 Ocak 2025 tarihi itibari ile geçerli olacağını duyurdu.

Buna göre 50 CL şişe bira fiyatı 83 TL'ye, kutu bira fiyatı 85 TL'ye yükseldi.

En pahalı biranın fiyatı ise 175 TL oldu.