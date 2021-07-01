Bira, sigara, benzin, otomobil... Vergisiz fiyatlarına inanamayacaksınız...

Türkiye’de en çok vergi alınan ve vergi zammı yapılan ürünlerin başında sigara, alkol ve akaryakıt gelirken bu ürünlerin vergisiz fiyatlarına inanamayacaksınız.

Türkiye’de en çok vergi alınan ve vergi zammı yapılan ürünlerin başında sigara, alkol ve akaryakıt geliyor.

Ülkede artan enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine net şekilde yansımazken, gıdadan giyime; arabadan telefona; deterjandan akaryakıt fiyatlarına kadar her şeyin fiyatı insanların ceplerini yakmaya devam ediyor.

Diğer yandan, kamuoyunun artık TÜİK verilerine güvenmediği de dile getiriliyor.

İşte Türkiye'de bazı ürünlerin vergisiz fiyatları:

14 TL'lik bira: 3₺

18 TL'lik sigara: 2₺

100 TL'lik benzin: 46₺

150 bin TL'lik araba: 40 bin ₺

Haziran 2021 dönemindeki ortalama fiyatı 237 bin TL olan arabanın fiyatları 4 yıl önce ortalama fiyatı 78 bin TL olması da dikkat çekiyor.