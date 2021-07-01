  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bira, sigara, benzin, otomobil... Vergisiz fiyatlarına inanamayacaksınız...

Bira, sigara, benzin, otomobil... Vergisiz fiyatlarına inanamayacaksınız...

Bira, sigara, benzin, otomobil... Vergisiz fiyatlarına inanamayacaksınız...

Türkiye’de en çok vergi alınan ve vergi zammı yapılan ürünlerin başında sigara, alkol ve akaryakıt gelirken bu ürünlerin vergisiz fiyatlarına inanamayacaksınız.

Türkiye’de en çok vergi alınan ve vergi zammı yapılan ürünlerin başında sigara, alkol ve akaryakıt geliyor.

Ülkede artan enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine net şekilde yansımazken, gıdadan giyime; arabadan telefona; deterjandan akaryakıt fiyatlarına kadar her şeyin fiyatı insanların ceplerini yakmaya devam ediyor.

Diğer yandan, kamuoyunun artık TÜİK verilerine güvenmediği de dile getiriliyor.

İşte Türkiye'de bazı ürünlerin vergisiz fiyatları:

14 TL'lik bira: 3₺

18 TL'lik sigara: 2₺

100 TL'lik benzin: 46₺

150 bin TL'lik araba: 40 bin ₺

Haziran 2021 dönemindeki ortalama fiyatı 237 bin TL olan arabanın fiyatları 4 yıl önce ortalama fiyatı 78 bin TL olması da dikkat çekiyor.

Etiketler vergi vergisiz vergili fiyatlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu
Evine girdiği genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı! Dehşet anları kamerada
İşte Erdoğan'ın ''erken seçim istememe'' nedeni
Kredi kartında ve otomobil kredisinde taksit sayıları bir kez daha değişti
Deniz Seki'yi tanımak mümkün değil!
Kardeş kavgası dev şirketi iflasa sürükledi
Türkiye’de kullanılan BioNTech aşısıyla ilgili dikkat çeken tespit
Zam'aydın Türkiyem! Doğalgaza, elektriğe ve LPG'ye okkalı zam geldi
İçkiye de zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Ucuz kredi uygulaması başladı! Yüz binlerce işletme yararlanacak