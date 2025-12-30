  1. Anasayfa
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı değişiyor!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı değişiyor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni yılda yüzde 30 olan devlet katkısının yüzde 20'ye düşürülmesinin planladığı ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026'da bütçeye maliyeti 132 milyar TL olan Bireysel Emeklilik Sistemi Destek ödemelerini yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürmeyi planlıyor. Enflasyondaki kademeli düşüşü göz önünde bulunduran Bakanlık, bütçeye maliyetini düşürmeye çalışıyor.

HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, BES fonlarının son 3 yıldır enflasyonun üstünde getiri sağlaması etkinin sınırlı kalabileceğini gösteriyor.

Ak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın her 100 liralık birikime devletin 30 lira katkı yaptığı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde oranın yüzde 20'ye düşürülmesi çalışması yaptığı öğrenildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetki verilmişti

Bir süre önce ise Cumhurbaşkanı'na devlet katkı paylarını yüzde 50'ye çıkarılması ve sıfıra kadar indirmeye yetki verilmişti. BES, şimdiye kadar hisse fonları aracılığı ile Borsa İstanbul ve tahvil fonları aracılığı ile de devlet tahvillerine yatırımı artırarak 2,1 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı.

BES'in devlete yükü ne kadar?

Ak, sistemin hayata geçtiği dönemde devlet katkısının olmadığını hatırlatarak, "Çalışanlar vergi iadesi şeklinde destekleniyordu. Bu nedenle devlet katkısının başladığı 2013'ten bu yana sistemden erken ayrılmalar nedeniyle Hazine'ye dönen 39 milyar lirayı da gözönüne alarak fiilen sistemin devlete gerçek yükünün yüzde 15-20 civarında olduğunu söylersek yanlış söylemiş olmayız" şeklinde konuştu.

İki öneri geldi

Sisteme olan güvenin bozulmaması için ise Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) eski müfettişi Doç. Dr. Metin Sarıaslan, şu şekilde bir öneride bulundu:

"BES’te devlet katkısını yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürmeyin. Bunun yerine, OKS’de olduğu gibi devlet katkısının hak edildikçe katılımcının hesabına aktarılması sistemine geçin. Bu yöntem hem sistemde kalıcılığı artırır hem de devlet katkısının amacına daha uygun kullanılmasını sağlar. İkinci önerim; hak edilen devlet katkısı tutarlarına ait fonların yönetiminin de katılımcılara bırakılmasıdır. Böylelikle devlet katkısı getirisi düşük kalıyor şikayetleri de biter."

İkinci öneri ise 56 yaşını dolduranlara yüzde 20, altında olanlara ise yüzde 25 veya 30 devlet katkısı verilmesi yönünde oldu.

