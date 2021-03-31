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Bitcoin 58 bin doların üzerinde

Bitcoin, Paypal'ın kripto paralar ile işlem yapma sistemini 30 Mart'ta kullanıma açacağını duyurmasının ardından 58 bin doların üzerine tırmandı.

Paypal’ın kullanıcılarının Bitcoin ile ödeme yapabilmesini sağlayacak sistemi 30 Mart’ta kullanıma açacağını duyurmasının ardından 59 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, an itibarıyla 58 bin 586 dolardan işlem görüyor.

Visa ve Microsoft’tan gelen haberlerden sonra kullancılar Paypal üzerinde de kripto para varlıklarını ödeme alırken fiat para cinsinden alabilecek.

Microsoft, cumartesi günü merkeziyetsiz kimlik platformu ION’un Bitcoin blokzincir sistemi üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. ION’un merkeziyetsiz kimlik belirleyicisi çevrimiçi kimlikleri eşleştirmek için Bitcoin’in blokzincirini kullanacak.

Visa ise ödeme ağı sistemindeki hesap kapatma işlemlerinde sabit bir kripto para olan USD Coin’i (USDC) kullanacağını açıklamıştı. Crypto.com ile ortak bir pilot program başlattıklarını duyuran Visa, ortaklarına gelecek yıl daha fazla seçenek sunmayı umduklarını belirtmişti.

 

Etiketler bitcoin kripto para
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