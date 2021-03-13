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Bitcoin 60 bin doları aştı

Yatırımcıların yeni gözdesi kripto para birimi Bitcoin, 60 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin fiyatı 60,065.15 dolarla yeni rekor seviyeyi gördü. Kripto parada piyasa hacmi 1.12 trilyon dolara çıktı.

Bitcoin'in dün yaşadığı artış ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın, kripto para alım satım hizmetlerini yeniden başlatmaya karar vermesiyle başladı.

Goldman Sachs COO'su John Waldron, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılamanın yollarını araştırdıklarını söylemişti.

BILL GATES UYARMIŞTI

Ünlü iş insanı Bill Gates son günlerde Bitcoin'le ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Kripto para birimi Bitcoin’e karşı başından beri mesafeli bir tavır sergileyen Gates geçtiğimiz günlerde yatırımcıları uyarmıştı. 

Bill Gates dün yaptığı açıklamada da Bitcoin'in çevreye verdiği zarar nedeniyle kaçınılması gereken bir yatırım olduğunu belirtmişti.

 

Etiketler kripto para bitcoin
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