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  3. 15 Şubat 2021 16:59

Bitcoin çılgınlığı devam ediyor! 50 bin dolara dayandı

Yılbaşından beri sürekli artmaya devam eden kripto para birimi Bitcoin, tahmin edildiği gibi 50 bin dolar düzeyini gördü.

Bitcoin çılgınlığı devam ediyor! 50 bin dolara dayandı
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Kripto paraların en yoğun işlem hacmine sahip olan Bitcoin, 49 bin doların biraz üzerine çıktı. Kanada'da Bitcoin için ilk Borsa-Yatırım Fonu’nu (ETF) onaylayarak bireysel yatırımcılara erişilebilirliğin daha da artmasının ardından Bitcoin 50 bin dolara yakın düzeyden alıcı buluyor.

2020'nin sonundan bu yana yükselişte olan kripto para birimi, özellikle Tesla'nın Ocak ayında Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatırım yaptığını doğruladığından beri büyümeye devam ediyor. 

Bitcoin için yeni tahmin 100 bin dolar seviyeleri ancak geçmişte de benzer tahminler yapıldığı dönemlerde sert düşüşlerin yaşandığı biliniyor. 20 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, sert düşüşlerle 4 bin dolara kadar gerilemişti.

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