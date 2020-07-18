Bitcoin Fiyatı Ne Kadar? Güncel Bitcoin Fiyatı

Bitcoin'in hem ticaret hem de yatırım aracı olarak kullanılması Bitcoin fiyatının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Bu sebeple insanlar "Bitcoin ne kadar" sorusunu sıklıkla sormakta, bu sorunun cevabını aramaktadırlar.

"Son Yılların Yükselen Değeri"

Sınırlı arzı ile her geçen gün güvenilir bir yatırım aracı haline gelen Bitcoin'in fiyatı yüksek oranda değişken olması sebebiyle sürekli merak konusudur. Zaman zaman yeni zirveler görmesiyle gündeme gelen en büyük kripto para birimi zaman zaman gördüğü yeni diplerle gündeme gelmektedir. Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın ile sürekli olarak aynı kefeye konulan Bitcoin her yönüyle öncü bir yeni finansal araç olarak öne çıkmaktadır. Diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırıldığında Bitcoin tıpkı altın gibi krizlerden daha az etkilenmektedir. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilese de Bitcoin piyasası daha küresel bir davranış göstermektedir. Bu sebeple uzun vadede büyük olasılıkla yatırımcısının kazançlı çıkmasını sağlamaktadır. İnsanların turuncu kripto para birimine olan ilgilerinin bu denli yüksek olması daha çok da bu yüzdendir. Yazım sırasında 1 Bitcoin kaç TL sorusu 63 bin TL olarak cevap bulurken, en büyük kripto para biriminin Türk Lirası karşısında 130 bin TL ile tarihi zirvesini 18 Aralık 2017'de görmüştür. Uzmanlara göre Bitcoin sürekli olarak değerine değer katarak yoluna devam edecek. Uzmanların bu şekilde düşünmesinin nedeni ise Bitcoin'in sınırlı, kıt bir varlık olmasından kaynaklanmaktadır. Toplam arzı 21 milyon olan sınırlandırılmış olan Bitcoin'in şu anda dolaşımdaki arz miktarı ise 18.4