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Bitcoin fiyatı yeniden yükselişe geçti

Bitcoin fiyatı yeniden yükselişe geçti
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Bitcoin'in fiyatı tekrar yükselerek 61 bin doları aşarken, Ethereum da 2 bin 700 dolara yaklaşmaya başladı.

Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar, kripto paralarda da etkili olmuştu. Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı yeniden yükselişte. 

BİTCOİN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Kripto para piyasaları, pazartesi gün yaşanan tarihi satış baskısının ardından kayıplarını toparlanmaya çalışıyor.

Piyasalarda istihdama ilişkin endişeler dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verisi sonrası azaldı. İşsizlik maaşı başvuruları, 233 bin ile beklentilerin altında kaldı.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA İLK KEZ 50 BİN DOLARIN ALTINA İNMİŞTİ!

En büyük kripto varlık olan Bitcoin, dün yüzde 12'nin üzerinde yükselişle 61 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin pazartesi günü şubat ayından bu yana ilk kez 50 bin doların altına inmişti. 2 bin 110 dolara kadar gerileyen Ethereum ise 2 bin 700 dolara kadar yükseldi.

Piyasalar verinin ardından ABD'de 50 baz puan büyüklüğünde beklenilenin üzerinde bir faiz indirimi olasılığını yüzde 69'dan yüzde 54'e düşürdü.

Diğer yandan Rusya'da kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde kullanılması yasal hale geldi. Karara göre kripto paralar eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılmaya başlayacak.

Dört yıldır süren SEC-Ripple davasına ilişkin karar dün açıklandı. Ripple'a kurumsal XRP satışları nedeniyle 125 milyon dolar ceza verildi.

Kararın kripto sektörü için zafer niteliği taşıdığı belirtildi. Karar sonrası yüzde 25 yükseliş yaşayan XRP ise bugün 0,60 dolar civarında işlem gördü.

Etiketler bitcoin fiyat yükseliş
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