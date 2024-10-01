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  3. Bitcoin için dikkat çeken yeni tahmin: 199 bin 999 Dolar sınırı aşıldı

Bitcoin için dikkat çeken yeni tahmin: 199 bin 999 Dolar sınırı aşıldı

Bitcoin için dikkat çeken yeni tahmin: 199 bin 999 Dolar sınırı aşıldı
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Bitcoin madenciliği şirketi CleanSpark CEO'su Zach Bradford, kripto para piyasasının en büyük parası Bitcoin için kripto para yatırımcılarını heyecanlandıracak bir tahminde bulundu.

Bitcoin madenciliği şirketi CleanSpark CEO'su Zach Bradford, kripto piyasasına ilişkin değerlendirmelerini açıkladı.

Buna göre işlem hacminde lider kripto para birimi Bitcoin'in fiyat dinamikleri hakkında konuşan Bradford, “seçim sonrası ocak ayına kadar Bitcoin fiyatlarında anlamlı bir artış görmeye başlayacağız” dedi.

Bradford, konuyla ilgili paylaşımında ayrıca, "Mevcut analizime dayanarak, önümüzdeki 18 ay içinde Bitcoin'in 200 bin doların hemen altında bir zirve görebileceğine inanıyorum. Bu muhtemelen bir zirve olacak. Ancak hızlı bir sıçrama göreceğimizi ve ardından umarım ayı piyasasına girmeden önce uzun bir yükseliş dönemi göreceğimizi düşünüyorum. Fed’in faiz indirimleri muhtemelen Bitcoin'e yardımcı olacaktır. Yatırımcılar, özellikle daha yüksek getiri arayışındaysalar, riskin azaldığı dönemlerde Bitcoin gibi daha riskli varlıkları keşfetmeye teşvik edilirler" ifadelerini kullandı.

Bitcoin’in uzun süreli durgun döneminden sonra sürdürülebilir bir yükseliş yaşayacağını öngören Bradford, bu yükselişin makro olaylara ve diğer faktörlere bağlı olacağının da altını çizdi.

Etiketler bitcoin bitcoin tahmini btc kripto para
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