  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bitcoin için korkutan öneri! Tarih vererek açıkladı: Her şeyi satın

Bitcoin için korkutan öneri! Tarih vererek açıkladı: Her şeyi satın

Bitcoin için korkutan öneri! Tarih vererek açıkladı: Her şeyi satın

JPMorgan baş stratejistlerinden David Kelly yatırımcılara Bitcoin’den uzak durmaları için çağrıda bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamalar piyasalara damga vurdu. Başkan Powell güçlü enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırma planın içinde olduklarını açıkça dile getirdi. Fed’in böylesine şahin bir duruşunun ortasında JPMorgan, piyasaya ilişkin son tahminlerini bildirdi. JPMorgan baş stratejistlerinden David Kelly, yatırımcıların kripto paralarını acil satmalarını söyledi ve, “Kısa vadeli yönü unutun ve değerlemelere odaklanın” dedi.

YATIRIMCILARA UYARIDA BULUNDU

Analistler Fed Başkanı Powell’ın enflasyon mücadelesinde faiz silahını kullanmasının, serbest paraların ve niceliksel anlamda sıkılaştırma önlemlerinin sonunun geldiğini ifade ediyor. Bu doğrultuda değerlendirme yapan Kelly, yatırımcıların hızla kripto para sektöründen çıkmaları gerektiğini söylüyor. Analiste göre Fed’in bu şekilde şahin tutumuna devam etmesi kripto paraları çok daha olumsuz yönde etkileyecek.

“RİSKLİ ALANLARDAN UZAKLAŞIN”
Yatırımcıların değerlemelere daha fazla odaklanmaları gerektiğini ve kripto gibi riskli alanlardan uzaklaşmaları gerektiğini söyleyen Kelly şu şekilde devam etti:

“Ekonominin bir ayağı resesyona girdi. Bu arka plan göz önüne alındığında, şimdi konumlanmanın en iyi yolu değerlemelere bakmaktır. ABD ve uluslararası değerin yanı sıra nispeten düşük fiyat-kazanç oranına sahip hisse senetlerine ağırlık verdiğinizden emin olun."

“BITCOIN’DEN UZAK DURUN VE ELİNİZDEKİLERİ SATIN”
Analist David Kelly, şimdilik kullanıcıların büyük sermayeli teknoloji stoklarından uzak tutmaları gerektiğini söylerken aynı zamanda yatırımcıların Bitcoin’den uzak durmaları gerektiğini ve elindekileri satmalarını önerdi. Stratejist, gelecek dönemlerde kripto para piyasalarında daha fazla oynaklık ve durgunluk riskinin de yüksek olacağını söyledi.

Lider kripto paramı birimi Bitcoin (BTC) şu an 20 bin 311 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Etiketler bitcoin çağrı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müge Anlı'nın programında iğrenç iddialar!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zmir Valisi ''Atatürk'' demedi, ortalık karıştı
YouTube'da en çok izlenen isimler açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık! Mergim Berisha'nın yeni adresi belli oldu
Yerli otomobil TOGG'un satışa çıkacağı tarih belli oldu
Dolar alev alev, altında son 4 yılın en uzun düşüşü
İkinci el otomobil fiyatları düştü, düşecek derken... Beklenen haber geldi!
Emekliliğinizi 1-2 yıl öne çekmeniz mümkün! İşte o ayrıntı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan maaş promosyonu için olay tepki
Nihal Olçok ''ay delireceğim'' deyip açıkladı: ''Nurettin Nebati de FETÖ'cü, ismini ben verdim''