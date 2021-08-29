Bitcoin için nefesler tutuldu! Ya zirve ya dip... İşte beklentiler

Kripto para piyasasının yönünü belirleyen Bitcoin güne 48 bin 544 dolardan başladı. Geçen hafta 50 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin'de şu an için 47 bin dolar seviyesi, yükseliş ya da düşüş trendini belirleyecek destek noktası olarak görülüyor.

Nisan ayında 64 bin 854 doları görerek rekor kıran Bitcoin daha sonrasında düşüş trendine girmiş ve 28 bin 800 dolara kadar gerilemişti. Temmuz ayındaki toparlanmayla dikkat çeken kripto para piyasası için eylül ayı fırtınalı geçecek.



Eylül ayına ilişkin kripto paralarla ilgili olarak iki farklı görüş var. Dünya gazetesinden Ufuk Korcan'ın haberine göre düzenlemeler konusu kripto paralar için kritik öneme sahip. Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) açıklayacağı düzenlemeler yakından izlenecek. Eğer düzenlemelerin ‘şiddeti’ yüksek olmazsa kriptolarda sert yükseliş yaşanabilir. Enigma Securities’den Joseph Edwards ise bu konuda karamsar. Edwards’a göre eylül ayı kripto paralar için kötü geçecek. Amerikan SPK’sı SEC’in genel olarak eylülde düzenlemelerle ilgili açıklama yaptığına dikkat çeken Edwards, “Eylül düzenleme konusunda hareketli geçecek. Sadece kriptoda değil bütün ABD piyasaları için. Önümüzdeki 2-3 yılda çok sayıda düzenleme olabilir. Bu da kriptolarda baskı yaratacak. Ama daha uzun vadede iyi olacaktır” diyor.



Öte yandan altının ons fiyatı yeniden 1800 dolar seviyesine yükseldi. Ons altın 1817 dolardan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada ise gram altın 487 lira, çeyrek altın 800 lira.

Dolar 8,34 TL, euro 9,89 lira, sterlin 11,48 liradan işlem görüyor.

Fed Başkanı Powell’ın Cuma günkü Jackson Hole konuşması geçen hafta piyasalara damga vururken yeni haftada küresel piyasaların radarında ABD istihdam verisi olacak.