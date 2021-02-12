Bitcoin rekor seviyeye ulaştı

Bitcoin, Mastercard ve Bank of New York Mellon'un kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımları ile yeni bir rekor kırdı.

Son dönemde Visa'nın yaptığı kripto para kartları hamleleri ve geliştirmelerinden sonra bir başka ödeme devi Mastercard da sektörde önemli adımalar atma kararı aldı.

Şirket, bu sene işletmelere kripto paralar ile ödeme alma sistemini entegre etmeyi planlıyor. ABD'nin en eski bankası olan Bank of New York Mellon (BNY Mellon), müşterilerine Bitcoin işlemleri hizmeti sunacağını açıkladı. Bunun üzerine Bitcoin 49 bin dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bu arada Twitter da bilançosuna Tesla gibi Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini duyurdu.