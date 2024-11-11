Bitcoin rekora doymuyor

Kripto para piyasasında ralli devam ediyor. Bitcoin, Fed'in faiz indiriminin ardından 81 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Donald Trump'ın ABD seçimlerinde ipi göğüslemesi sonrası yeni bir zirveyi gördü.

Bitcoin, Fed’in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından 81 bin 891 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump'ın ABD seçimlerini önde götürmesi, Bitcoin'e ivme kazandırmıştı. Trump'ın 5 Kasım günü delege sayısı yüksek eyaletlerde galibiyet alması kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere yol açmıştı.

Bugün 82 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 16,9, son 3 ayda yüzde 39, son 6 ayda yüzde 29,8 ve yıl başından bu yana yüzde 95,3 yükseldi.

KRİPTODA SEÇİM DESTEĞİYLE GÜÇLÜ HAFTA

Dogecoin ve shiba inu gibi memecoin'lerde yüzde 30'a varan fiyat artışları yaşandı. Özellikle Dogecoin, Elon Musk’ın yeniden desteğini açıklamasıyla son 30 günde yüzde 88 oranında yükselerek pazar sıralamasında altıncı sıraya yükseldi.