  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bitcoin rekora doymuyor

Bitcoin rekora doymuyor

Bitcoin rekora doymuyor
Güncelleme:

Kripto para piyasasında ralli devam ediyor. Bitcoin, Fed'in faiz indiriminin ardından 81 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Donald Trump'ın ABD seçimlerinde ipi göğüslemesi sonrası yeni bir zirveyi gördü.

Bitcoin, Fed’in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından 81 bin 891 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump'ın ABD seçimlerini önde götürmesi, Bitcoin'e ivme kazandırmıştı. Trump'ın 5 Kasım günü delege sayısı yüksek eyaletlerde galibiyet alması kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere yol açmıştı.

Bugün 82 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 16,9, son 3 ayda yüzde 39, son 6 ayda yüzde 29,8 ve yıl başından bu yana yüzde 95,3 yükseldi.

KRİPTODA SEÇİM DESTEĞİYLE GÜÇLÜ HAFTA

Dogecoin ve shiba inu gibi memecoin'lerde yüzde 30'a varan fiyat artışları yaşandı. Özellikle Dogecoin, Elon Musk’ın yeniden desteğini açıklamasıyla son 30 günde yüzde 88 oranında yükselerek pazar sıralamasında altıncı sıraya yükseldi.

Etiketler kripto para bitcoin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir insan tarafından yapılmayan tabloya rekor fiyat Bir insan tarafından yapılmayan tabloya rekor fiyat Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hakeme şok sözler: ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm'' Hakeme şok sözler: ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm'' SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza: 10 araç birbirine girdi Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza: 10 araç birbirine girdi Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı
Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı Erdoğan'ın uçağında ''soru yasağı'' iddiası olay oldu Erdoğan'ın uçağında ''soru yasağı'' iddiası olay oldu Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat