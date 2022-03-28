Bitcoin şaha kalktı! Son 3 ayın en yüksek seviyesinde

Kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti. Bitcoin, 3 Ocak'tan beri ilk kez 47 bin dolar seviyesini aştı.

Bitcoin son 24 saatte 47 bin 118 doları gördü. Kripto Para birimi en son bu rakamın üzerine 3 Ocak'ta 47 bin 238 doları görerek çıkmıştı. Aynı gün 47 bin 102 bandında ilerlemişti.

46 bin 885 Dolar seviyesinde seyreden Bitcoin, 11 Mart'tan bu yana yüzde 15'ten fazla artış gösterdi. Ethereum son 24 saatte yüzde 4.7'den fazla artışla 3 bin 300 dolar seviyesini aştı. BNB 430 dolar seviyesinde seyrederken, yükselişten etkilenen Dogecoin 0,148624 dolar ve Shiba ise 0,00002637 dolar bandında ilerliyor.

ABD HAZİNE BAKANI'NDAN YÜKSELİŞE GEÇİREN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı açıklamalarda kripto paralar ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Yellen, ülkedeki tartışmaların sürmesine ve Elizabeth Warren gibi senatörlerin kripto paralar hakkındaki olumsuz söylemlerinin devam etmesine rağmen bu teknolojiler ile ilgili olumlu ifadelerde bulundu.

Yellen kripto paralar ile ilgili hâlen şüphelerinin bulunduğunu; ancak bu para birimlerinin faydalı olduğunu da kabul ettiğini ifade etti. Yellen, bu teknolojilerin ödeme sistemleri, inovasyon gibi konularda birçok faydasının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

SAVAŞ VURGUSU

Yellen, Ukrayna savaşının emtia fiyatlarını etkilediğini vurguladı ve ABD’nin kısa vadede Rusya’ya bağımlı olduğu konuları azaltmayı planladığını ifade ederek Çin'e yaptırım uygulamanın uygun olduğunu düşünmediklerini aktardı.

İNGİLTERE'DEN KRİPTO PARA HAMLESİ

Birleşik Krallık kısa süre içinde kripto para piyasasını düzenleme planlarını açıklayacağını duyurdu. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın önümüzdeki haftalarda kripto için yeni bir düzenleyicileri duyuracağı belirtilirken, planın detaylarının henüz kesinleşmediğinin de altı çizildi.

CNBC'nin edindiği kaynaklara göre yeni düzenleme olumlu etki sağlayacak. Gemini de dahil bir dizi firma ve ticaret grubuyla görüşmelerde bulunulurken, BOE Başkan Yardımcısı Sam Woods, banka CEO'larına, bankaların ve yatırım şirketlerinin kripto pazarlarına girme konusunda artan ilgi” olduğunu belirten bir açıklamada bulundu.

AB'DEN KRİPTO HAMLESİ

Avrupa Parlamentosu üyeleri, önümüzdeki hafta düzenlenecek bir toplantı küçük ödemelerin bile içinde bulunduğu anonim kripto para transferlerini sona erdirmeyi planlıyor.

Unhosted cüzdan olarak da adlandırılan özel cüzdanlara kripto para transferlerinin kara para aklama ile mücadele kontrollerine dahil edileceği ve anonim kripto para transferlerinin durdurulmasının istendiği aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamalarda kripto paraların Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmekte kullanıldığını belirtmişti.

RUSYA'DAN KRİPTO PARA ATAĞI

Rusya Federasyonu Devlet Duması Birleşik Rusya Partisi Milletvekili Pavel Zavalny, Rusya’nın petrol ve gaz ihracatı için Bitcoin ödemesi kabul edebileceğini öne sürdü. Zavalny, dost olarak kabul edilen ülkelerin kripto para biriminde veya yerel para birimlerinde ödeme yapmasına izin verilebileceği ifadelerini kullanmıştı.