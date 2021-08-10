Bitcoin son 2,5 ayın zirvesinde

Haftasonundan bu yana yükseliş trendine giren kripto para piyasalarında Bitcoin son 2,5 ayın zirvesine çıktı.

Dün sabah saatlerinde 43 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, gece saatlerinde tekrar 46 bin dolar seviyesini aştı. An itibariyle 46 bin doların hemen altında seyreden Bitcoin’in önümüzdeki dönemde yükseliş trendine devam edip etmeyeceği merak konusu.

Yükseliş trendi devam eden Bitcoin için analistler 50 bin dolar bandının zorlanabileceğini iddia ediyor.

Bitcoin’in dışındaki diğer kripto para birimleri de artışa geçmiş durumda. Geçtiğimiz haftaya göre yüzde 17’lik bir artış gösteren Bitcoin’in yanında Dash, Ether ve Litecoin de yüzde 5’in üzerinde artış gösterdi.

Uzun süredir 2300-2600 dolar aralığında işlem gören Ethereum gün içinde 3173 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Dijital para birimlerinin ağırlıkları ile yapılan bir hesaplama ile oluşturulan Bloomberg Kripto Endeksi de geçtiğimiz haftaya göre yüzde 8,1 artarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.