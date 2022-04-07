Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte kripto paralarda son durum

Kripto para piyasasında sert düşüşün ardından Bitcoin 43 bin doların üzerine işlem görüyor.

Kripto para piyasalarındaki düşüş ikinci gününe girdi. Dün yüzde 3.2 oranında değer kaybeden piyasaların son 24 saatlik değer kaybı ise yüzde 4.2 oldu.

Saat 10.50 itibariyle Bitcoin'deki kayıp ise yüzde 4.1 civarında. BTC'nin fiyatı 43 bin 52 dolara indi. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.26 seviyelerinde.

Ethereum da değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 3.9 azalışla 3 bin 229 dolara oldu.

Ripple uzun bir süre sonra 80 centin altını gördü. XRP'nin değeri yüzde 4.7 düşerel 77 cente indi.

Dün piyasalardaki düşüşe rağmen yükselen Dogecoin bugün sert düştü. DOGE'un değer kaybı yüzde 10'a yaklaştı. DOGE 14 centin ortalarına geriledi.

FED'İN SIKILAŞMA SİNYALLERİ ETKİLİ OLDU

Kripto para piyasalarında 10 güne yakın süren bahar havasını bitiren Fed'in sinyalleri oldu.

Fed'in mart ayında yaptığı toplantının notları paylaşıldı. Metinden çıkan sonuç ABD'nin sıkılaşma eğiliminin devam edeceğine işaret ediyordu.

Bu da yatırımcıların risk iştahını kapattı.