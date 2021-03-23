  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bitcoin yeniden düşüşe geçti

Bitcoin yeniden düşüşe geçti

Son zamanların en dikkat çeken yatırım aracı olan kripto para birimi Bitcoin, 55 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Kaynak: Bitcoin yeniden düşüşe geçti

Son 24 saat içinde 54,288.16 ve 58,471.48 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.30 düşüşle 54,639.44 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 0.31 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 61 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 17 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.84 düşüşle 1,701.56 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 2.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 195.53 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 3.23 düşüşle 259.85 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 4.70 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 39.95 milyar dolara geriledi.

Etiketler Bitcoin yatırım kripto kripto para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabine değişikliğiyle ilgili bomba iddia!
Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti!
Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı!
AK Parti seçmeni bu sefer Erdoğan ile aynı fikirde değil! İşte son anket
Yasak Elma'da olay var!
CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti
Erdoğan'a bir dönem en yakın isimdi... ''Telaşla saklanmak, örtbas edilmek istenen ne?''
Cumhurbaşkanlığı’ndan dolar kuru açıklaması
Koronavirüse işte böyle yakalanıyoruz!
Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti!