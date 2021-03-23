Son zamanların en dikkat çeken yatırım aracı olan kripto para birimi Bitcoin, 55 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Kaynak: Bitcoin yeniden düşüşe geçti

Son 24 saat içinde 54,288.16 ve 58,471.48 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.30 düşüşle 54,639.44 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 0.31 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 61 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 17 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.84 düşüşle 1,701.56 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 2.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 195.53 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 3.23 düşüşle 259.85 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 4.70 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 39.95 milyar dolara geriledi.