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Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesine dikkat

Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesine dikkat

Kripto para piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Analistler Bitcoin için 50 bin dolar seviyesine dikkat çekti.

Kripto para piyasalarında sakin seyre yönelme gerçekleşiyor. 5 Ağustos'tan bu yana yükseliş grafiği sergileyen Bitcoin, Ethereum, Cardano soluklanma yaşamaya başladı.

2 TRİLYON DOLARI AŞTI

Kripto paraların toplam piyasa değeri Mayıs ayından bu yana ilk defa 2 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Bunu fırsat bilen bazı yatırımcılar ise kâr satışında bulunmuştu. Ağustos başından bu yana Ethereum yüzde 26, Bitcoin yüzde 166, Cardano yüzde 62 artış yaşamıştı. Ripple ise yüzde 70 prim yaptı.

DÜŞÜŞ BAŞLADI

Ethereum 24 saat öncesine göre yüzde 2,17 düşüşle 3195 dolar, Bitcoin yüzde 2,13 kayıpla 46428 dolar, XRP yüzde 5,79 düşüşle 1,21 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cardano da su sabah 2,03 dolar seviyesi kadar düştü.

BITCOIN İÇİN 50 BİN DOLARA DİKKAT

Kripto para piyasası analistleri hızlı yükselişin ardından soluklanmanın beklenen bir gelişme olduğunu, Bitcoin için kritik 50 bin dolar seviyesine yaklaşılmasının yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini açıkladı.

Etiketler bitcoin kripto para
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