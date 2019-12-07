Black Friday indirimleri gerçek mi ? Çarpıcı Türkiye araştırması

Aylardır merakla beklenen Black Friday, adeta fırtına gibi geldi geçti. Black Friday'de sayısız üründe indirim yapılırken, dev firmalar satış rekorları kırdı. Peki çok konuşulan Black Friday'de indirimler gerçek miydi, yoksa fiyatlarda bir takım oynamamı yapıldı? Herkesin merak ettiği sorunun yanıtıyla ilgili Prisync, çarpıcı bir araştırma yayımladı.

Kamuoyunda yankı uyandıran, kitlelerin büyük bir merakla beklediği ve e-ticaret sitelerinin satış rekorları kırdığı Black Friday’i geride bıraktık. Kimileri beklediği ürünleri indirimli satın alma şansına erişirken pek çok kişi de beklediği indirimleri bulamadı ve hayal kırıklığına uğradı. Sosyal medyada gündemden düşmeyen Black Friday indirimleri ile alakalı herkesin kafasında bir soru vardı: İndirimler gerçek mi?

Prisync, Black Friday ve Cyber Monday araştırmasının Türkiye ayağı sonuçlarını yayımladı. Araştırma sonuçlarında Black Friday öncesinde, sırasında ve sonrasında fiyatlardaki değişim verileri dikkat çekti.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; önde gelen e-ticaret sitelerinin, müşterilerinin Black Friday’de beklentileri karşılayan indirimler sunmadığı belirlendi.

İşte, Prisync'in yapmış olduğu araştırmadaki çarpıcı sonuçlar:

GENEL FİYAT ENDEKSİ

Amazon Türkiye: Amazon’un genel fiyat endeksi ortalamanın 5 puan altında seyrederken, 28 Kasım tarihinde başlattığı %2,5’luk indirimle Trendyol endeksiyle eşleşti. Sonrasında firma kademeli olarak fiyatlarını artırarak indirim öncesi fiyatlarının 1 puan üzerine çıktı.

Hepsiburada: Genel fiyat endeksinde ortalamanın altında seyreden fiyatlarını 27 Kasım tarihine kadar kademeli olarak artıran firma 29 Kasım tarihinde fiyat indirimine gitmedi.

Trendyol: En düşük fiyat endeksine sahip olan Trendyol, 27 Kasım’dan 29 Kasım’a %1’lik indirim uyguladı ve bu tarihten itibaren fiyatlarında artışa gitti.

Gittigidiyor: Genel fiyat endeksinde ortalamanın üzerinde seyreden firma 27 Kasım tarihinde fiyatlarını %1 oranında artırırken bu tarihten 1 Aralık’a kadar fiyatlarını %2 azalttı.

N11: 27 Kasım tarihinden 29 Kasım’a %2’lik bir artış gösteren N11 fiyat endeksi bu tarihten itibaren fiyatlarını kademeli olarak azalttı.

BİLGİSAYAR KATEGORİSİ

Amazon Türkiye: Bu kategoride Amazon Türkiye’nin 29 Kasım tarihinde %2,5’luk bir indirim uyguladığını gözlemledik. Bu tarihten itibaren firmanın fiyatları artışa geçti.

Hepsiburada: Aynı tarihlerde ise Hepsiburada %2,6’lık fiyat indirimi uyguladı, sonrasında yaptığı fiyat artışlarıyla indirim öncesi seyrine geri döndü.

Gittigidiyor: Piyasa ortalamasının üstünde seyreden Gittigidiyor firması ise Black Friday öncesi fiyatlarını %2 oranında artırarak 30 Kasım tarihinde yine aynı oranda indirim yaparak eski fiyatlarına döndüğünü gözlemledik.

N11: Firma Black Friday öncesinde ve sırasında kayda değer bir fiyat değişikliği uygulamadı. Sonrasında uyguladığı indirimle bilgisayar kategorisinde piyasadaki en uygun fiyatları sundu.

Trendyol: Firma Black Friday’den bir gün önce %1 oranında indirim uyguladı sonrasında ise yine aynı oranda fiyatlarını artırdı. Sonrasında ise aynı seyirde devam etti.

ELEKTRONİK ÜRÜN KATEGORSİSİ

Amazon Türkiye: Elektronik ürün kategorisinde en uygun fiyatları sunan Amazon, 29 Kasım tarihine gelindiğinde %1 oranında fiyat indirimi uyguladı.

Gittigidiyor: Aynı tarihte %9’luk indirim uygulayan Gittigidiyor en rekabetçi fiyatları sundu.

Hepsiburada: Aynı tarihlerde Hepsiburada %1,5’luk fiyat artışı uyguladı.

N11: 27 Kasım’dan 30 Kasım’a kadar %3’lük bir fiyat artışı uygulayan N11, 1 Aralık tarihinde indirim dönemi fiyatlarının 1 puan altına indi.

Trendyol: Firma 26 Kasım tarihinde elektronik ürünlerin fiyatlarını küçük oranda artırırken bu tarihten sonra fiyatlarını %1 oranında düşürdü.

VİDEO OYUN VE OYUN KONSOLU KATEGORİSİ

Amazon Türkiye: 28 Kasım tarihinde uyguladığı %5,5’luk indirim öncesinde fiyatlarını %1 oranında artırdı. Bu durumda gerçek indirim oranı %4,2 olarak fiyatlara yansıdı.

Hepsiburada: Yaklaşık %3.4’lük bir fiyat artışına gitti. 29 Kasım’da Hepsiburada %2’lik bir fiyat indirimi uyguladı.

Trendyol: Bu kategoride en rekabetçi fiyatları sunan Trendyol 29 Kasım’da %1,5 oranında bir indirim uyguladı. Sonrasında ise 1 Aralık tarihine kadar fiyatlarını %5 oranında artırdı.

Gittigidiyor: Genel fiyat endeksinde ortalamanın üzerinde seyreden firma bu kategoride çok

N11: Yaklaşık %3.4’lük bir fiyat artışına gitti. Bu kategoride fiyatlarını 1 Kasım’dan itibaren kademeli olarak düşürmeye başladı.

SONY ÜRÜNLERİ

Amazon Türkiye Sony markalı ürünlerin fiyatını indirim öncesi %3 oranında artırarak 29 Aralık günü %7 oranında bir indirim uyguladı. Sonraki günlerde aynı markalı ürünlerin fiyatını kademeli olarak artırdı. N11 Sony markalı ürünlerin fiyatını 29 Kasım tarihinde %5 oranında yükseltti.

Öte yandan bu markada en rekabetçi fiyatları takip ettiğimiz süre zarfında Trendyol ve Gittigidiyor siteleri sundu. İndirim tarihinde ise iki firmanın da bu markanın fiyatlarını artırdığını gözlemledik.

30 Kasım tarihinde Trendyol Sony markalı ürünler fiyat endeksinde Gittigidiyor’un 6 puan üzerine çıktı. İki firmanın fiyat değişimleri büyük oranda paralellik gösterirken bu bulgular firmaların fiyat stratejilerini belirlerken rakip fiyatlarını baz aldıklarını ortaya koydu.

SANDİSK ÜRÜNLERİ

Sandisk markalı ürünler incelendiğinde, Hepsiburada’nın 25 Kasım tarihinde %16’lık bir fiyat artışına gittiği, 29 Kasım tarihinde ise %10’luk bir indirim yaptığı görüldü. Eldeki veriler doğrultusunda Hepsiburada’nın bu süreçte Sandisk ürünlerinin fiyatlarını %7 oranında arttırdığı ortaya çıktı.

23 Kasım tarihinden itibaren Amazon Türkiye’nin Sandisk ürünlerinin fiyatlarını kademeli olarak %5 oranında arttırdığı gözlemlenirken, 29 Kasım tarihinde ise %6 oranında bir indirim uyguladığı ortaya çıktı. Bu durumda Amazon Türkiye’nin uygulamış olduğu gerçek indirim yaklaşık %1 olarak ifade edilebilir.

SAMSUNG ÜRÜNLERİ

Bu markanın ürünlerinde en rekabetçi fiyatları, süreçte herhangi bir indirim yapmamış olmasına rağmen en yakın rakibinden 12 puan altta olan N11 sundu. Amazon’un bu marka ürünlerinde %3 oranında bir Black Friday indirimi uyguladığını gözlemledik.

NİNTENDO ÜRÜNLERİ

Bu marka özelinde en uygun fiyatlarını sunan Trendyol, 28 Kasım’da %1,5’luk bir fiyat artışına gitti ve sonrasında fiyatlarını aynı oranda düşürdü. Aynı tarihlerde Gittigidiyor %1,5’luk bir fiyat indirimi uyguladıktan sonra fiyatlarını aynı oranda yükseltti.

Nintendo ürünleri fiyat endeksinin tepesinde yer alan Hepsiburada 27 Kasım tarihinde fiyatlarını %3 oranında artırdı. Hepsiburada gibi Nintendo ürünleri fiyat endeksinde üst sıralarda yer alan Amazon, 27-29 Aralık tarihleri arasında fiyatlarını %1 oranında artırdı. Takip eden günlerde ise fiyatlarını %3 oranında azalttı.

MICROSOFT ÜRÜNLERİ

Microsoft ürünleri fiyat endeksinin tepesinde yer alan Gittigidiyor 29 Kasım tarihinde fiyatlarında %5,6’lık bir indirim uyguladı. 28 Kasım’da %3’lük bir artış uygulayan firma 29 Kasım tarihinde fiyatlarını %5 oranında indirdi. Amazon Türkiye’nin uyguladığı gerçek indirim oranı ise %2,3’e tekabül etti.

27 Kasım tarihine kadar en düşük fiyat endeksine sahip olan Trendyol, bu tarihten sonra uyguladığı %12,5’luk fiyat artışıyla Black Friday’i en yakın rakibi Hepsiburada’nın 1 puan üstünde tamamladı. Black Friday öncesinde Hepsiburada’nın Microsoft markalı ürünlerinde %3,7 oranında bir fiyat artışı uyguladığını gözlemledik. 29 Kasım’da ise firmanın %4’lük indirimi sonrası en rekabetçi fiyatları sunduğuna tanıklık ettik