Bloomberg’e Halkbank incelemesi

Halkbank’ta cuma akşamı yaşanan hatalı ‘ucuz kur’ işlemlerinin hepsi iptal edilirken yaşanan mercek altına alındı. Halkbank yönetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uzmanlarını inceleme yapması için bankaya davet ederken, şüpheler döviz kotasyonlarının alındığı Bloomberg’te yoğunlaştı. Alınan bilgiye göre veri akışı ile ilgili inceleme sürecinin sonucuna göre Bloomberg hakkında hukuki süreç başlatılacak. Halkbank’ın internet sitesinden cuma gecesi 3.72’ye dolar, 4.32 liraya ise Euro satışı olmuştu.

SİSTEMSEL BİR HATA

Toplam 1.763 kişinin yaptığı alımlar banka tarafından iptal edilirken yaşanan süreci anlatan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Piyasalar kapandığı zamanda da müşterilerimizin internet bankacılığında döviz alım ve satım işlemleri yaptığı bankalardan biriyiz. Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg yada Reuters’tan alır. Biz de Bloomberg’den sağlamaktayız. Piyasalar kapandıktan sonrada biz Bloomberg verileriyle devam ediyoruz. Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız. Bir de iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır. Kur bilgisi hatalı girilmemiş ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş var. İlk defa böyle bir hata ile karşılaştık” dedi.

Halkbank'tan kritik ''ucuz dolar'' açıklaması

Arslan, Bloomberg’de meydana gelen sistemsel bir hatanın zincirleme etkisi nedeniyle, cuma akşamı piyasa kapanışı sonrasında, bankanın döviz kurlarının kısa bir süre için olması gerekenden daha düşük seviyelerden yayınlanmaya başladığını belirterek “Hacklenme ve siber saldırı henüz tespit edilmedi” dedi. Arslan “Hem servis sağlayıcısı kurumla ilgili bir inceleme talep edeceğiz hem de kendi süreçlerimizle ilgili bir zafiyet olması durumunda gerekli tedbirleri alacağız. İnceleme başlattık. Diğer bankalarda bize benzer bir durum yaşanmadığı bilgisindeyim. Bizim yaşadığımız hadise teknoloji kaynaklı öngörülemeyen bir hadisedir. Çok sınırlı işlem yapılmıştır ve hepsi düzelmiştir. Müşterilerimiz haksız kazanç sağlamadı, banka zarar görmedi” diye konuştu.

Arslan, sorun tespit çalışmaları sırasında BDDK ve BTK uzmanlarının da bankaya davet edilerek inceleme yapmalarının sağlandığını aktardı.

‘Ucuz döviz alan 1.763 kişinin işlemi iptal

Halkbank Genel Müdürü Arslan, yarım saat içinde ‘ucuz döviz’ alım işlemi yapan 1.763 müşterinin 4.6 milyon dolarlık alım işlemlerinin hepsinin iptal edildiğini söyledi. Arslan “Toplam bin 256 müşterimizin 3.3 milyon dolar, 124 müşterimizin 539 bin Euro, 383 müşterimizin ise diğer döviz cinslerinde 689 bin dolara eş tutarda döviz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu işlemlerin dolar cinsinden toplam büyüklüğü 4.6 milyon dolar civarındadır. Toplam işlem adedi ise 2 bin 569 olmuştur. Bu işlemlerle ilgili olarak, derhal ilgili müşteri hesaplarına bloke konulmuş olup, bu süre içerisinde EFT ve Swift sistemlerinin kapalı olması nedeniyle banka dışına herhangi bir döviz ya da TL kaynak çıkışı olmamıştır. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında, hatalı kurlardan yapılan işlemler iptal edilmiştir. Gerçekleştirilen düzeltme çalışmaları sonucunda bankamızın ya da müşterilerimizin herhangi bir kar ya da zararı oluşmamıştır.”

Yasal hakkımız kullanacağız

Arslan, Bloomberg’i kastederek “Bankamız, algısının olumsuz şekilde etkilenmesine neden olan, hatalı veri sağlayıcı kuruluş hakkında her türlü yasal haklarını kullanacaktır. Ayrıca bazı yazılı ve görsel medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haber ve yorumların yapıldığı görülmektedir. Gerçekle bağdaşmayan bu tür haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Güçlü bir kontrol ve bilgi sistemleri altyapısına sahip bankamız, müşterilerimize güvenli ve kaliteli hizmet verme hedefiyle çalışmalarına devam edecektir” dedi.



