Bodrum'a turist akını ! Gemiyle geldiler

"Mein Schihh 4" isimli Malta Bayraklı 293 metre uzunluğundaki gemi, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Limasol'dan gelen ve Bodrum'a bu sezon ilk seferini gerçekleştiren gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 589 yolcu ile bin 467 personel olduğu bildirildi.

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları taksilerle şehir turuna çıkarken, Kumbahçe ve Paşatarlası plajında denize girip güneşlenenler oldu.

Turistler, gümrük alanının çıkışı ile alışveriş yaptıkları Cumhuriyet Caddesi, Kale Caddesi ve yakın çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Bodrum'a bu sezon planlı bir seferinin daha olduğu belirtilen geminin, Santorini Adası'na gitmek üzere akşam saatlerinde hareket edeceği bildirildi.