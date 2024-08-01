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Booking.com’a rekor para cezası

Booking.com’a rekor para cezası
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İspanya, haksız koşullar ve rakipleri kısıtlama nedeniyle Booking.com’a 450 milyon dolar ceza verdi.

BloombergHT’nin haberine göre İspanya rekabet kurumu, Booking’in son beş yılda pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını tespit etti.

 Booking çevrimiçi seyahat acentelerinin otellere çevrimiçi rezervasyon aracılık hizmetlerinde İspanya’daki pazarın yüzde 70 ila yüzde 90’ı arasında bir paya sahip.

Rekabet kurumu Booking’in, üye otellere kendi web sitelerinde daha düşük fiyat sunmalarını engellediğini tespit etti.

Şubatta Booking’e 486 milyon dolar tutarında geçici bir ceza hazırlayan rekabet kurumu, kararın önümüzdeki birkaç ay içerisinde netleşeceğini açıklamıştı. 

Etiketler booking booking.com para cezası
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