Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek!

Her yıl aynı krizin yaşandığı Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına bir kez daha silme ve erteleme kararı geliyor. TBMM'ye sunulacak yasa teklifiyle yaklaşık 3,1 milyar TL olarak hesaplanan 1,5 milyon vatandaşın GSS prim borcunun silinmesi, 10 milyonu aşkın GSS prim borçlusunun borçlarının da ertelenmesi bekleniyor.

Yaklaşık 10 milyon vatandaş için kritik tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2026’ya kadar Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödemeyenler, yeni yılda sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Geçmiş yıllarda torba yasalarla prim borçlarına af getirilmişti. Milyonlarca kişi bu yıl da benzer bir düzenlemenin Meclis’e gelip gelmeyeceğini merak edilirken beklenen haber geldi.

Türkiye'de 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanan Genel Sağlık Sigortası (GSS), ödenmeyen prim borçları nedeniyle yaklaşık 10 milyonu aşkın vatandaşın yeni yılda sağlık hizmetlerinden faydalanamamasına neden olacak.

Ancak AK Parti iktidarının bu yıl da her yıl olduğu gibi Genel Sağlık Sigortası prim borçları için bir taslak yasayı TBMM'ye sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, yeni yasal düzenleme ile yaklaşık 10 milyonu aşkın vatandaşın toplam 100 milyar TL’yi aşan GSS borcu ertelenecek.

Düzenlemenin en somut adımı, geçmişe dönük borçların silinmesi oldu. 1 milyon 491 bin kişinin 2015 yılına ait toplam 3 milyar 128 milyon TL’lik GSS prim borcu tamamen silinecek. Bu silinecek tutarın 554 milyon TL’si ana para, geri kalan 2.574 milyar TL’si ise gecikme cezası ve zammından oluşuyor.

Yeni GSS prim borcu affından kimler faydalanacak ?

Yeni af düzenlemesi, özellikle gelir testine girmemiş veya gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borç yükü altında kalan vatandaşları hedef alacak. 2012 yılında zorunlu olarak yürürlüğe giren GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelir durumuna göre prim ödemesi yapmasını veya devlet tarafından primlerinin karşılanmasını öngörüyor.

GSS prim borçları nasıl oluşuyor ?

Herhangi bir devlet hastanesinden sağlık hizmeti alınmamasına rağmen milyonlarca vatandaşın prim borcunun sürdüğü ve zorunluluk esasına dayalı olan sistemde, 18 yaşından sonra okumayan, 20 yaşının üzerinde olmasına karşın üniversite eğitimi almayan ve sigortalı çalışmayan kişiler, prim ödemesi yapmamaları halinde otomatik olarak GSS sistemine borçlanmakta.

Geçen yıl 9 milyon vatandaşın borcuna af gelmişti

Geçtiğimiz yıl 9 milyon vatandaşı içeren düzenleme aralık ayında Meclis'e sunulmuş ve geçmiş yıllara dönük olarak GSS primleri için kısıtlı bir af hayata geçirilmişti.

Borçlar e-Devlet'te gözüküyor

Halihazırda GSS prim borcu bulunan vatandaşlar mevcut borçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirken, belirli sınırın üzerinde borcu olanlara ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bildirim yapılmakta. Söz konusu borçların miktarına göre SGK tarafından borçlu hakkında icra takibi başlatılabilirken, bu yıl için açıklanan GSS primleri aylık 780, yıllık ise 9 bin 360 TL olarak belirlenmiş durumda.

GSS prim borcu ödenmezse ya da af gelmezse ne olur ?

SGK mevzuatına göre, GSS prim borcunu ödemeyen vatandaşlar 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devlet tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını kaybedecek. Söz konusu hakkın yeniden kazanılması için, mevcut GSS prim borcunun ödenmesi şart koşulurken, Aralık ayında AKP tarafından Meclis'e sunulması beklenen torba yasa ile GSS prim borçlarına yönelik yeni bir af düzenlemesinin kabul edilmesi beklenmekte.