Borcu olduğu için emekli olamayanlara iyi haber !

Çalışma Bakanlığı bugün itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında borcu olan Bağ-Kur'luların emekliliğine imkan sağlayacak kredi işbirliğine başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre borcu nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan Bağ-Kur'lular Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmak suretiyle borçlarını ödeyerek emekli olabileceklerdir.

Protokole göre sigortalılar, bankadan yüzde 1.28 faiz oranı ile 48 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılara emekli aylıkları bağlanacak. Sigortalıların kredi ödemeleri bağlanan emekli aylığından Ziraat Bankası tarafından taksitler halinde tahsil edilecek.

Protokol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katıldığı törende imzalandı.