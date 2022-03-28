Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.22'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,22’lik yükselişle başladı. Endeks, 4,70 puanlık artışla 2.180,21 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi 0,39 değer kazandı.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Geçen hafta yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,03'lük sınırlı değer kaybına karşın bir önceki haftaya göre yüzde 1,46 artarak 2.175,51 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydederek, pay piyasalarının, makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğu haftaya karışık seyirle başladığını belirtti.

Bu hafta ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin para politikalarına ilişkin yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, emtia ve tahvil piyasalarındaki hareketliliğin ne yöne evrileceğinin risk algısının şekillenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed İmalat Endeksi'nin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA