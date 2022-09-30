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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,12’lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,12’lik değer kazandı. Endeks 3,70 puan artışla 3.150,59 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,38 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kazandı.

 

Etiketler borsa istanbul borsa bıst 100
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