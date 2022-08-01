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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,52 artışla 2.605,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,42 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 2.605,80 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59'la spor, tek kaybettiren yüzde 0,24'le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,93 artışla 2.592,38 puandan kapanırken, endeksin haftalık bazdaki değer kazanımı yüzde 3'ü buldu.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki dönem için daha yumuşak bir tutum izleyeceği sinyali vermesinin yanı sıra şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Bu hafta yoğun haber ve veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, hafta boyunca, yurt içinde temmuz ayı enflasyonu ve yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 seviyesinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA

Etiketler borsa istanbul
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