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Borsa İstanbul çakıldı! Devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul çakıldı! Devre kesici çalıştı
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici çalıştı.

2023'ün ilk ayını yüzde 9,67 kayıpla kapatan Borsa İstanbul'da düşüş sürüyor... BIST 100 endeksi, Bankacılık endeksinin öncülüğünde sert gerilerken, endeksteki kaybın yüzde 5'i aşması üzerine borsa, saat 17:14 itibarıyla devre kesti.

5 HİSSEYE TEDBİR GELDİ
Borsadaki düşüş ve satışların sürmesinin ardından Borsa İstanbul, 5 şirketin hisseleriyle ilgili tedbir kararı aldı. Alınan tedbirler kapsamında Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama ise şöyle:

“Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tiçaret AŞ, (GESAN), Denge Yatırım Holding AŞ, (DENGE), Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (SKTAS), Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar AŞ (TEKTU) 01 Şubat 2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28 şubat 2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

EMİR PAKETİ TEDBİRİ İLE İŞLEM GÖRECEK
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (EUYO) payları 01 Şubat /2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28 Şubat 2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ‘emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ‘emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını kapsamaktadır.

İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.” 

Etiketler borsa istanbul bist devre kesici
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