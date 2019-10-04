Borsa İstanbul eski başkanından enflasyon yorumu

Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Turhan, yüzde 9,4 olarak açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Kısa süre önce enflasyonun yüzde 9,4 olarak açıklanması AK Parti'ye yakın medyada büyük bir coşkuyla karşıladı. Eski İstanbul Borsa Başkanı İbrahim Turhan ise başarı olarak yansıtılan enflasyon rakamlarının arkasındaki gerçeklere dikkat çekti.

'NEREDEYSE BAYRAM İLAN EDECEK KADAR SEVİNDİLER'

Twitter’dan enflasyon rakamlarına ilişkin 3 mesaj paylaşan İbrahim Turhan şunları kaydetti:

"Bütün dünya “enflasyonsuzluk”tan kırılırken, gelişmiş ekonomiler ortalamasının 4, bize benzeyen gelişen piyasa ekonomileri ortalamasının 2 katı bir enflasyonu (o da sadece iki ay için) gördük diye neredeyse bayram ilan edecek kadar sevinen bir ekonomi yönetimi ve basını var."

'BAŞARI DİYE YANSITMAYA ÇALIŞMAK ACIKLI'

"Resmî istatistiklere göre;

Büyümenin sıfır olduğu,

İşsiz sayısının bir yılda 1 milyon arttığı, istihdamın 800 bin düştüğü,

Kişi başına milli gelirin 12 yıl öncesindeki seviyesinin altına gerilediği

ortamda %9,4 enflasyonu başarı diye yansıtmaya çalışmak acıklı bir görüntü oldu."

'ANCAK TRAJİKOMİK OLARAK NİTELENDİRİLEBİLİR'

"Hele bu başarı(!) kutlaması, yarım kalmış inşaatların arka planını teşkil ettiği bir sahnede yapılınca durum ancak trajikomik olarak nitelendirilebilir.

"Enflasyon rakamları birçok kesimi üzdü” derken, yıl sonunda %12 olacak enflasyonu başarı görmek ise asıl üzücü olan değil mi?"