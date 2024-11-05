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Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor

Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan tamamladı.

2024 ikinci yarısında negatif performans gösteren Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 67,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 2,68 ile gıda içecek oldu.

ABD'de, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimleri için oy verme işlemi sürerken, küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da fabrika siparişleri, Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.500 puanın destek, 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler borsa istanbul BIST 100 endeks hisse
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