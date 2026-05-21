Borsa İstanbul'da mutlak butlan depremi: Devre kesici çalıştı

CHP kurultay davasında mutlak butlan kararı verilmesi piyasalarda deprem etkisi yarattı. Siyasi belirsizlik endişesiyle satış baskısının hızlandığı Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 13.167 seviyesine gerileyerek devre kesti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin olağan ve olağanüstü kurultayları hakkında "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararı vererek Özgür Özel yönetimini tedbiren uzaklaştırması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve iade etmesi, Borsa İstanbul'da (BİST 100) sert satış dalgasına neden oldu.

Güne 14.012 puan seviyesinden nispeten sakin bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, siyasi kulislerdeki mutlak butlan beklentilerinin gün içinde artmasıyla kademeli bir satış baskısı hissetmeye başlamıştı. Ancak saat 17.30 sularında mahkeme kararının resmi olarak açıklanmasıyla birlikte piyasalardaki siyasi belirsizlik algısı zirveye ulaştı. Yatırımcıların hızlı bir şekilde riskten kaçınma ve nakde dönme eğilimine girmesiyle düşüş ivme kazandı. BİST 100 endeksi 13.167 seviyesine kadar geriledi.

Borsa devre kesti

Sert düşüş sonrası endeks bazlı devre kesici sistemi devreye alındı ve işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 17:42:06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01 itibarıyla kapanış seansıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay Piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir."

