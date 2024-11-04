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Borsa İstanbul'dan kaçan kaçana

Borsa İstanbul'dan kaçan kaçana
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Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısında düşüş devam ediyor. Borsa yatırımcısı sayısında 2023 Ağustos ayından bu yana en düşük seviye görüldü.

2024'te negatif bir performans gösteren Borsa İstanbul'dan kaçış sürüyor. Faizlerin yüksek seyri yatırımcıları mevduat ve tahvil gibi yüksek getiri sunan araçlara yönlendirdi.

Piyasayı takip eden uzmanlar, mevduatta stopajın yükseltilmesinin ardından borsa yatırımcı sayısında artış yaşanabileceği görüşünde.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bağlı Veri Analiz Platformu (VAP) tarafından açıklanan veriler incelendiğinde, bu yıl en yüksek seviyesini Mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 adet yatırımcı ile gören borsa için bu tarihten itibaren yatırımcı sayısında sürekli düşüş yaşandı.

Haziran ayında 690 bin 776 yatırımcı kaybeden borsanın yatırımcı sayısı 7 milyon 637 bin 474 adede geriledi. Bu düşüş süreci sonunda Ekim ayında Borsa İstanbul'da hesabı olan yatırımcıların sayısı 7 milyon 18 bin 203 kişi düzeyinde oldu.

İlginç olan bir diğer veri serisi ise portföy değerleri itibarı ile yatırımcı sayılarında gözlendi. Buna göre Portföy büyüklükleri 0-100 lira olan yatırımcıların sayısı artış gösterirken, bu değerin üzerindeki portföylerde yatırımcı sayılarında düşüşler gözlendi. Bu da yatırımcıların borsadaki paralarını çekmelerine rağmen hesaplarını kapatmadıkları ve hesapları açık kalsa da pasif durumda olduğuna işaret ediyor.

Bloomberg

Etiketler borsa istanbul yatırımcı bist
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