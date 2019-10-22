Borsa İstanbul'un ortağından Hakan Atilla tepkisi

Halkbank - Bloomberg: Trump, Erdoğan'ın ricasıyla devreye girdi, aylarca süren görüşmeler sonuçsuz kaldı. ABD'de Halkbank için hazırlanan iddianame hakkında neler biliniyor?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sözcüsü Jonathan Charles Reuters'a yaptığı değerlendirmede ABD'de bir süre hapis yatan Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmasının kendilerine danışılmadığını ve bu atamayı desteklemediklerini belirtti. Charles "Bu atamayı desteklemiyoruz ve bu konuda Türk yetkililerle görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK İKİNCİ HİSSEDAR

Bloomberg’ün aktardığına göre; EBRD Borsa İstanbul'da % 10'luk pay ile Türkiye Varlık Fonu'ndan sonra ikinci en büyük hissedar konumunda.

Atilla'ya ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilen Atilla Temmuz ayında ise serbest bırakılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Atilla'nın atandığını açıklamıştı.