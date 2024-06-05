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Borsa ve kripto yatırımcısına kötü haber: Vergi geliyor

Borsa ve kripto yatırımcısına kötü haber: Vergi geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa yatırımları ve kripto varlıklar için vergi getirmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, borsa yatırımlarından ve kripto varlıklardan elde edilenler de dahil olmak üzere finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik yeni bir çalışma sürdürüyor.

Yetkililer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bu konuyu gündeme getirdiğini ve görüşmede "tüm finansal gelirlerin düzgün bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini" vurguladığını aktardı.

Bir bakanlık yetkilisi de Bloomberg'e konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini doğruladı ancak nihai bir karar alınmadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konu hakkında yorum yapmadı.

Reuters'a konuşan yetkili: Düzenlemede sona gelindi

Reuters'a bilgi veren ekonomi yetkilisi, hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiğini söyledi.

Ekonomi yetkilisi, "Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi" dedi.

Halihazırda Türkiye'de borsa işlemlerinden elde edilen karlar vergilendirilmiyor.

Bloomberg

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı kripto para borsa vergi
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