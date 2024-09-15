Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü

Borsa İstanbul, 2024 yılının ilk yarısında yatırımcılara büyük bir kazanç sağladı ve BIST 100 endeksi yüzde 50 oranında değer kazandı.

Temmuz ortasından itibaren piyasada yaşanan değişimlerle birlikte BIST 100 endeksi yönünü aşağı çevirdi ve yılın ilk altı ayında elde edilen kazançların neredeyse yarısını geri verdi.

BORSA'DA HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Son yıllarda yaşanan rallinin devam ettiği 2024’ün ilk yarısında, ekonomik politikaların normalleşmesi ve Türkiye’nin kredi notundaki artışlar borsadaki yukarı yönlü hareketi destekledi. BIST 100 endeksi, 2024 yılına 7.400 seviyelerinden başlayarak, 18 Temmuz’da tarihi zirvesine ulaşarak 11.252 puana kadar yükseldi.

NEREDEYSE YARI YARIYA ERİDİ

Ancak, bu yüzde 50,6'lık yükselişin ardından borsa, Temmuz ortasından itibaren değer kaybetmeye başladı. Bu dönüş, yatırımcılar arasında belirsizlik ve endişe yaratarak, yılın ilk yarısında elde edilen kazançların önemli bir kısmının kaybedilmesine neden oldu.