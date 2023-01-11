Borsada çöküş sürüyor: Yine devre kesici çalıştı!

Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 5'e ulaşınca devre kesici çalıştı. Saat 18.00'e kadar piyasa açılmayacak.

Borsa İstanbul'da bugün çok sert düşüş görüldü. Günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulaması çalıştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 17:23:05 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

5 OCAK’TA İKİ KEZ DEVRE KESMİŞTİ

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz 5 Ocak’ta sert bir düşüş görülmüştü. Günlük düşüşün yüzde 7'ye ulaşmasıyla saat 17.09'da ikinci kez devre kesici çalışırken, BIST 100 endeksinde günlük düşüş oranı yüzde 7,37 olmuştu.