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Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çaldı

İhlas Haber Ajansı hisseleri bugün Borsa İstanbul’da düzenlenecek gong töreni ile işlem görmeye başladı.

 İhlas Haber Ajansı halka açıldı. İhlas Haber Ajansı A.Ş. hisseleri, düzenlenecek gong töreniyle Borsa İstanbul (BİST) Birincil Pazar'da işlem görmeye başladı. Tören saat 09.30'da başlayacak. Piyasa açılış gongu İhlas Haber Ajansı için çaldı.

Etiketler iha bist borsa istanbul gong
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