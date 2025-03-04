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Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var

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Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'da şubat ayında olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin çok sayıda ihbar yapılmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olağanüstü fiyat hareketliklerine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi. Bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarından manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

DHA

Etiketler borsa istanbul manipülasyon
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