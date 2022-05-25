  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Borsada ''sosyal medya'' depremi! 135 milyar dolar buhar oldu

Borsada ''sosyal medya'' depremi! 135 milyar dolar buhar oldu

Borsada ''sosyal medya'' depremi! 135 milyar dolar buhar oldu

Sosyal medya şirketleri geçtiğimiz gün yaşanan düşüşte 135 milyar dolar değer kaybetti.

Sosyal medya şirketi Snap Inc hisseleri, Snapchat ana şirketinden gelen bir kar uyarısının ardından Salı günü yüzde 43 değer kaybetti ve sektör genelinde bir satış dalgasına yol açtı.

Snapchat’in yaşadığı değer kaybı bir zamanlar gelişen dijital reklam endüstrisi için zor zamanların sinyali olarak nitelendirildi.

Dijital reklama bağlı Snap hisseleri yüzde 43 değer kaybederken, 2017'deki ilk halka arz fiyatı olan 17 doların altında işlem görerek bugüne kadarki en büyük gün içi düşüşünü gerçekleştirdi.

Yaşanan düşüş şirketten yaklaşık 16 milyar dolarlık piyasa değerini silerken, Facebook'un sahibi Meta Platforms Inc., Google'ın sahibi Alphabet Inc., Twitter Inc. ve Pinterest Inc. dahil olmak üzere sosyal medya şirketleri de büyük düşüşler yaşadı.

Yaşanan düşüşler sonrasında sosyal medya şirketleri toplamda 135 milyar dolar değer kaybı yaşarken, Nasdaq’ta işlem gören şirketler ortalama yüzde 2,2 değer kaybetti.

Nasdaq’ta işlem gören teknoloji şirketlerinden Trade Desk Inc. yüzde 19, fuboTV Inc. yüzde 7, Magnite Inc. yüzde 13, LiveRamp Holdings Inc. yüzde 8, Roku Inc. yüzde 14 ve Vizio Holding Corp. yaklaşık yüzde 10 düştü.

Etiketler sosyal medya şirketleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mayıs ayında kış geri döndü: Lapa lapa kar yağdı!
Dolar uçtu, petrol uçtu zam göründü! Bu gece yine yeniden zam var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yetki daha
Sedat Peker'den yeni paylaşım: ''Deli olacaksınız!''
Erdoğan'ın konuşmalarından ''yerli ve milli tekerleme'' ürettiler, olay oldu
51 yaşındaki Sibel Can tatil pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Esra Ezmeci'ye bir erkeğin eşiyle ilgili yaptığı itiraf olay oldu
2023 seçimleri için “İçeriden aldığım bilgi” deyip AK Parti'nin atacağı adımı yazdı
Kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi
İşte Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı o para transferi belgeleri