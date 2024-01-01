Borsada yatırımcı sayısında çok sert düşüş

2023'te yatırımcısına kaybettiren Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı bir haftada 800 bin düştü.

Türkiye'de kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 61.98 oldu. 2023'te en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 78 ile gram altın olurken, Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi yüzde 35 değer kazanarak enflasyonun altında bir getiri sağladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftada 800 bin kişinin üzerinde düşüş gösterdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 29 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 833 bin 119 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 486 bin 149'dan 7 milyon 653 bin 30'a indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise, 10,13 trilyon TL'den 10,03 trilyon TL'ye geriledi.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da dalgalı seyir, özellikle son çeyrekte borsaya alternatif yatırım araçlarının güçlenmesiyle devam ediyor. Yılın son haftasında ise, yabancı yatırımcıların Noel tatili sebebiyle Borsa İstanbul'da işlem yapmaması düşüşü tetikleyen başka bir unsur olarak yer aldı.