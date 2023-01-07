BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı

BOTAŞ, İran'dan sağlanan doğalgazın iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle yüzde 70 azaldığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), internet sitesinde bir duyuru paylaştı.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, İran'dan gaz teslimatının yüzde 70 azaldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğalgaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız Doğalgaz Depolama Tesislerimizden karşılanmaktadır."

AA