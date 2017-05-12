Boydak kardeşler için istenen ceza belli oldu

FETÖ soruşturması kapsamında finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirkette usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 137 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Memduh Boydak ve Bekir Boydak ile Sedat Yetişkin’in ise "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddiasıyla 137 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aralarında iş adamları Memduh Boydak, Bekir Boydak, Mahmut Sami Boydak'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 137 kişi şüpheli olarak yer aldı. 3 kişi de davacı olarak yer aldı. İddianamede tüm şüpheliler için "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca 125 şüpheli için "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, 9 kişi hakkında ise, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TAHSİLATÇILARDAN ABD'YE UZANAN PARA TRAFİĞİ

İddianamede Dünya Pazarlama A.Ş., bünyesindeki şirketlerin piyasaya faturasız sürülen mallardan elde edilen gelirler ile himmet ve bağış adı altında elde edilen gelirlerin kurulan paravan şirketler üzerinden FETÖ'ye aktarıldığı anlatıldı. İddianamede yapılan değerlendirmede, söz konusu organizasyonun, piyasaya faturasız olarak sürülen (ev aletleri, kırtasiye malzemeleri vb.) mallların tahsilatçılar aracılığıyla toplanan bedellerinin bölge sorumlularının hesaplarına yatırıldığı, bölge sorumlularının toplanan paraları İstanbul'daki firma yetkililerinin hesaplarına gönderdikleri ve buradan da FETÖ ile iltisaklı yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere yönlendirdikleri kaydedildi.

5 YILDA 104 MİLYON TL...

İddianamede Dünya Pazarlama A.Ş.' nin, 2011-2016 dönemleri arasında 6838 işlem ile toplam 75.632.501 TL tutarında havale aldığı, aynı 5 yıllık dönem içinde gönderilen havelenin ise 19107 işlem ile toplam 104.713.741 TL olduğu vurgulanarak yapılan havaleler arasındaki farkın kayıt dışı olduğuna dikkat çekildi. Havalelerin 22.637.404 TL'si gerçek kişilere, 82.076.337 TL'sinin ise tüzel kişilere gönderildiği belirtilerek, gerçek kişilerin şirket ortakları olduğu, tüzel kişilerein de yine Dünya Pazarlama A.Ş.'ye bağlı şirketler olduğu belirtildi.

17 / 25 ARALIK SONRASI ŞİRKETLERİN İÇİ BOŞALTILMAYA ÇALIŞILDI

Yapılan incelemelerde söz konusu şirketlerin, özellikle FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ikamet ettiği Amerika'daki örgütün şirket ve eğitim kurumlarına 17-25 Aralık öncesi dikkat çekmemek amacıyla bin-100 bin arası dolar transferi gerçekleştirilirken, bu tarih sonrası, söz konusu transferin onlarca kez 1 milyon dolar şeklinde gerçekleştiği vurgulandı. Bu durumunda şirketlerin içini boşaltmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

SİGORTASIZ İŞÇİLERDEN HİMMET TOPLANDI

Söz konusu şirketlerde 3 bine yakın kişinin çalıştırıldığı ve bu kişilerin büyük çoğunluğunun sigortasız çalıştırıldığına dikkat çekildi. Yine bu sigortasız çalıştırılan kişilerden de himmet ve bağış adı altında örgüte para toplandığı belirtilerek, "Bir örgüte belli dogmalarla bağlı olmayan bir kimsenin, her yönüyle gayri yasal bir oluşum içerisinde yer alması; özellikle yüksek maddi menfaatler elde etmeden hayatını adaması mümkün değildir" denildi.

BOYDAKLARIN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETE 2 MİLYON 323 BİN TL TRANSFER YAPILDI

İddianamede Memduh Boydak, Bekir Boydak ve Mahmut Sami Boydak'ın, Bizim Menkul Değerler A.Ş'nin ortakları arasında yer aldığı, bu şirketin de MASAK veritabanında FETÖ/PDY bağlantısı olduğu belirtildi. Bu şirketin FETÖ ile iltisaklı bir çok şirkette yönetici olan ve çok sayıda soruşturmada adı geçen şüpheli Ali Çelik'ten Mayıs 2012'de 2 işlemde toplam 2 milyon 323 bin TL havale aldığı vurgulandı.

BAŞSAVCILIĞIN ONAYLADIĞI İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamede 6 şüpheliden, örgütün kriptolu mesajlaşma programı bylock kullanıcısı oldukları kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Atıf Salih Yiğit, Fatih Avvuran, Fevzi Gürses, İbrahim Balcı, İsa Kalaycıoğlu, Nihat Özdemir, Nureddin Gonca, Necat Gonca ve Nurfan Kartal’ın, “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 10 ile 15 ve “terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak” suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Aralarında eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de bulunduğu 125 şüphelinin, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 5 ile 10 ve “terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak” suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, şüpheliler Memduh Boydak ve Bekir Boydak ile Sedat Yetişkin’in ise "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.