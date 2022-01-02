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Boykotçu Suudi Arabistan, Türkiye'ye satış rekoru kırdı

Boykotçu Suudi Arabistan, Türkiye'ye satış rekoru kırdı

Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan, 2021'de 11 ayda Türkiye'ye 3 milyar dolarlık mal satarak rekor kırdı.

Türkiye'de üretilen mallara dönük fiili boykot uygulamaya devam eden Suudi Arabistan, Türkiye’ye ihracatta rekor kırdı.

Sözcü'nün TÜİK verilerinden derlediği habere göre, 2019’da 3,2 milyar dolara kadar yükselen Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı, 2021’in Ocak-Kasım döneminde 189 milyon dolara kadar geriledi.

2019’da 1,9 milyar dolar, 2020’de 1,7 milyar dolar olan Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatı ise 2021’in Ocak-Kasım döneminde 3 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

 

Böylece Türkiye, Suudi Arabistan’a karşı 2,8 milyar dolarlık yüksek dış ticaret açığı vermiş oldu.

Suudi Arabistan’dan yapılan ithalatın 2,7 milyar dolarla büyük kısmını kimyevi ürünler oluşturdu. (Kaynak)

 

(Kaynak)

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