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Bu gece itibarıyla benzine zam geliyor

Bu gece itibarıyla benzine zam geliyor

EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre, benzin fiyatlarında 29 kuruş artış gerçekleşti. Bu gece itibarıyla yürürlüğe girecek zam ÖTV'den karşılanacağı için fiyatlara yansımayacak.

Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam geldi. Yapılan zam, ÖTV’den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. Uzmanlar, benzin fiyatları üzerindeki fiyat artışının dolar kurunun yükselmesinden kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın Twitter hesabından yaptığı açıklama: “Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.” denildi.

Etiketler zam benzin
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