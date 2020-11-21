Bu hafta borsaya yatıran kazandı

BIST 100 endeksi, en düşük 1.259,69, en yüksek 1.328,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,53 artarak 1.323,95 puandan tamamladı.

ALTIN YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062 liraya geriledi. Geçen hafta 759 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748 liraya düştü.

DOLAR VE EURO DA DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 liraya, euro da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 liraya geriledi.



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.