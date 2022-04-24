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  3. Bu iddia ortalığı karıştırdı: ''5 TL'lik madeni para ve 500 TL'lik banknot basılacak!''

Bu iddia ortalığı karıştırdı: ''5 TL'lik madeni para ve 500 TL'lik banknot basılacak!''

Bu iddia ortalığı karıştırdı: ''5 TL'lik madeni para ve 500 TL'lik banknot basılacak!''

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, “500’lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı” iddiasını ortaya attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, “500’lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı” iddiasının ardından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Paramızı pul edenlerin, 500 liralık banknot çıkaracağı söyleniyor. Ama o da yetmez. En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bu gün almak için: 2 tane 500’lük bir de 50’lik banknota ihtiyaç var. Nereden nereye…” ifadelerini kullandı.

Tartışmayı Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu başlatmıştı. Babuşçu, Twitter hesabından 500 TL’lik banknot ve 5 TL’lik madeni paraların basımı için hazırlıkların yapıldığını iddia etti. 

Merkez Bankası'nın hazırlıklara başladığını öne süren Babuşcu, "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı" ifadelerini kullandı.

İşte Şenol Babuşçu'nun o tweet'i:

Şenol Babuşçu'nun 500 TL’lik banknot ve 5 TL’lik madeni paraların basımı tweeti

Şenol Babuşcu kimdir ?

Şenol Babuşcu 1965 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. 1982 yılında ise İstanbul Maliye Okulundan mezun oldu ve Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İktisat Bölümünde bitirdi. Lisansüstü eğitimini ise Hacettepe Üniversitesinde İşletme bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede doktora tezini yayınladı.

şenol babuşcu kimdir

Şenol Babuşcu Maliye Bakanlığında çalışma hayatına başladı. Halk Bankasında Müdür yardımcılığı yaptıktan sonra Araştırma ve Geliştirme Birimini kurmak üzere Ziraat bankasına geçti. Zaman için Araştırma ve Geliştirme Daire başkanı olarak görevine getirildi. 

Ekonomik krizlerden sonra Kamu Bankalarının yapılandırılması için hazırlanan programda üst düzey yönetici olarak Ziraat Bankasında Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

Bankacılık kariyerinden sonra Başkent Üniversitesi Bankacılık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışma hayatına devam etti. Şenol Babuşcu makaleleri ile bir çok ödüle layık görülmüştür. Alanı ile ilgili bir çok akademik kitabı mevcuttur. 

 

 

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